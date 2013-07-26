В Кремле думают, что из России Сноуден не станет вредить США

В Кремле не сомневаются, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прекратит свою деятельность против США в случае предоставления ему убежища в РФ.

Об этом сказал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Твердое намерение не допустить этого (работы Сноудена против США в РФ) было высказано главой государства. И у меня нет никаких сомнений, что так оно и будет при любом развитии ситуации», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, давал ли Сноуден какие-либо гарантии прекращения своей работы против США в случае предоставления ему убежища в России.

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Агентство напоминает, что Сноуден работал в США в компании, сотрудничавшей с ЦРУ. Он бежал из страны и раскрыл СМИ сведения о программах слежки американских спецслужб посредством Интернета и мобильной связи за гражданами по всему миру. С 23 июня он находится в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", которую не может покинуть, поскольку его американский паспорт аннулирован. Сноуден запросил в РФ временное убежище, его запрос рассматривает миграционная служба. США настаивают на его выдаче.

Обязательство не наносить ущерба США было условием предоставления Сноудену убежища, о чем ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

24 июля адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, сообщил, что тот пока не может получить от ФМС документы, которые разрешали бы ему покинуть транзитную зону московского аэропорта "Шереметьево".