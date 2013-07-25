Решение ЕСПЧ может быть основанием для отмены приговора Ходорковскому - Минюст РФ

Об этом сообщили РИА Новости в Минюсте РФ.

"Установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом РФ уголовного дела является новым обстоятельством, ввиду которого вынесенные по уголовному делу приговор и кассационное определение могут быть отменены и производство по уголовному делу возобновлено", - сообщили в Минюсте.

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Европейский суд по правам человека огласил в четверг решение по жалобам Ходорковского и Лебедева, не признав их уголовное преследование в РФ политически мотивированным. В то же время суд указал на ряд допущенных нарушений.

Жалоба Ходорковского была подана в марте 2006 года и признана приемлемой по ряду заявленных нарушений Конвенции о правах человека (Конвенции) в ноябре 2011 года. Лебедев направил жалобу годом ранее, в марте 2005 года, и решение о ее приемлемости было вынесено в мае 2010 года. Ссылаясь на статью 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Конвенции, Ходорковский и Лебедев жаловались, в том числе на то, что их уголовное преследование в РФ является политически мотивированным.

Это уже второе решение Страсбургского суда по жалобам Ходорковского и Лебедева. Решение по первой жалобе Лебедева было вынесено в 2007 году, Ходорковского - в мае 2011 года.