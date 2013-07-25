Евросуд не признал дело Ходорковского политическим

Европейский суд по правам человека не признал политически мотивированным уголовное преследование Михаила Ходорковского и его делового партнера Платона Лебедева.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Одновременно суд счёл нарушением прав Ходорковского взыскание многомиллиардного ущерба по первому уголовному делу. Европейский суд также посчитал унижающим достоинство помещение подсудимых в металлическую клетку в зале суда.

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Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить Ходорковскому 10 тысяч евро; Платону Лебедеву в выплате компенсации суд отказал.

Российской правовой системе придется вернуться к первому делу ЮКОСа из-за нарушений, которые обнаружил в нем Евросуд. Однако, пересмотр дела не будет иметь место.