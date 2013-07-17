Глава Хельсинского союза отметил снижение уровня политических репрессий в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола “Ассоциация с ЕС. Граждане: ожидания украинцев, парламентское содействие”.

“Власть поняла, что та политика силовая напора, репрессий, которая была в 2010 и в первой половине 2011 года, им принесла больше проблем, чем пользы. И сегодня новых уголовных дел по политическим мотивам почти нет”, - сказал Захаров.

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По его мнению, прекращение политических репрессий в виде уголовных дел - это следствие давления со стороны западного общества и политиков, а также сопротивления украинского гражданского общества.

“Тем не менее, остается проблема Тимошенко. И мне трудно представить себе, что соглашение (об ассоциации с ЕС - ред.) будет подписано, если она будет оставаться за решеткой”, - сказал Захаров.

Он отметил, что в Украине происходят определенные действия по выполнению требований ЕС, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации. Однако, по мнению Захарова, руководство государства соглашается на те перемены, которые не затрагивают их политические и экономические интересы.