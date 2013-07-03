Правозащитники: Доверие к милиции восстановить невозможно

Официальной статистики по насилию и пыткам в милиции в Украине до сих пор нет, поэтому правозащитникам приходится оперировать официальной информацией по количеству уголовных дел, которые прокуратура открывает в отношении сотрудников МВД за превышение служебных полномочий или злоупотребление служебным положением (статьи 364 и 365 Уголовного кодекса Украины), сообщает ЛІГАБізнесІнформ, ссылаясь на комментарий сопредседателя Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова.

"Генпрокурор Виктор Пшонка утверждает, что за прошлый год таких заявлений в прокуратуру поступило восемь тысяч. Но это только верхушка айсберга - люди жалуются редко, потому что боятся расправы", - сказал Захаров. По его словам, в МВД в прошлом году поступило 115 тысяч жалоб на незаконные действия милиции.

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Для получения более точных оценок масштабов милицейского насилия правозащитники периодически проводят социсследования с большой выборкой. Во время обработки данных из числа опрошенных выделяется процент людей, которые признались, что в течение года пострадали от побоев или иных методов воздействия в милиции, и эта цифра экстраполируется на все взрослое население Украины.

Такой метод дает совсем другое оценочное число пострадавших. В 2004 году насилию в милиции подверглись более миллиона украинских граждан, в 2005-2009 годах произошел резкий спад - миллион за все пять лет. В 2010-м число пострадавших снова выросло - 780 тыс., в 2011 их было уже 984 тыс. "Опять почти миллион, - вернулись к цифрам 2004 года. Хотя было падение в те года, когда были гражданские министры - Цушко и Луценко", - подчеркнул Захаров.

Говоря о способах уберечься от насилия со стороны милиции, правозащитники сходятся в одном: в контакт с милиционерами лучше вообще не вступать.

"Учитывая то, что в нашей милиции, прокуратуре и судах действуют, увы, принципы криминальной субкультуры - круговая порука по формуле "своих не сдаем", - лучше избегать встреч с ними", - рекомендует глава правления Гражданского комитета защиты прав граждан Николай Козырев.

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По его словам, если встреча с милиционерами все же произошла, то, в зависимости от конкретной ситуации рекомендации могут быть разные, но есть несколько обязательных универсальных правил:

- вести себя максимально корректно, но с достоинством;

- вежливо, но настойчиво заставить милиционера представиться, если он не сделал этого сам; не торопясь, записать, зафиксировать его данные;

- спокойно требовать пояснений о причине задержания или иных действий, ограничивающих вашу свободу;

- незаконные действия милиционера необходимо обжаловать районному прокурору; бездействие прокурора обжаловать в суде - и не сдаваться;

- отвечать на любые вопросы милиционера - дело добровольное; обязанность отвечать наступает только в случае официальных следственных действий, "под протокол".

Напомним, по данным опроса, проведенного весной Институтом социологии НАН Украины, лишь 1% украинцев полностью доверяет милиции - это самый низкий показатель среди государственных институтов. Показушная реформа правоохранительных органов эту ситуацию не изменит, уверены правозащитники. Чтобы поднять уровень доверия граждан, нужно менять всю систему работы.

"Милиция не должна работать на показатели и процент раскрываемости - чтобы было не хуже, чем в прошлом году. Это приводит к тому, что милиция вынуждена фальсифицировать дела и прибегать к насилию ", - считает Захаров.

Еще один путь к реформе МВД, по мнению Николая Козырева - грузинский.

"К этой милиции доверие восстановить невозможно: ее надо распустить и создать новый институт полиции. По примеру Грузии. Но это возможно только в комплексе с масштабным реформированием всей системы госуправления, направленным на искоренение коррупции", заявил Козырев.