Путин считает, что США заблокировали Сноудена на территории России

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден покинет Россию, как только у него появится такая возможность.

Об этом заявил Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников археологической экспедиции «Гогланд-2013», сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия».

«Это в таком состоянии пока зависло, но как только возможность будет куда-то переехать, он, разумеется, это сделает. А условия предоставления политического убежища ему известны, судя по последним заявлениям, он как-то меняет свою позицию, окончательно ситуация пока не разъяснилась», - отметил Президент.

По его словам, США заблокировали Сноудена на территории России, не разрешая другим странам пролет самолета со Сноуденом через их территорию.

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«Он на нашу территорию прибыл без приглашения, он не к нам летел, он летел транзитом в другие страны. Но как только он оказался в воздухе, это стало известно, и наши американские партнеры, по сути, заблокировали его дальнейший перелет. Они же сами поднапугали все другие страны, никто его брать не хочет, и таким образом они, по сути, сами заблокировали его на нашей территории», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в аэропорту «Шереметьево» Сноуден заявил, что намерен просить в России политическое убежище и готов выполнить необходимые для этого требования российской стороны.

1 июля Путин сообщил, что Сноуден может остаться в РФ, если захочет, при одном условии - он должен прекратить наносить ущерб США. «Если он захочет куда-то уехать и кто-то его примет - пожалуйста. Если он захочет остаться здесь - есть одно условие: он должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам, как это ни странно прозвучит из моих уст», - сказал Путин.

Разыскиваемый США экс-сотрудник ЦРУ Сноуден с 23 июня находится в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В Соединенных Штатах Сноуден обвиняется в разглашении секретной информации.

Ранее Белый дом вновь заявил, что Вашингтон настаивает на возвращении Сноудена в США.