СМИ: Сноуден может устроить правительству США «ночной кошмар»

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден обладает очень большим объемом данных, огласка которых может серьезным образом навредить правительству США, сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на журналиста газеты Guardian Гленна Гренвальда.

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"Сноуден обладает достаточным количеством информации, чтобы за одну единственную минуту нанести американскому правительству ущерб более серьезный, чем это удавалось сделать кому-либо до этого", — заявил Гринваль в интервью аргентинской газете Nacion, сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, через которого ранее велась публикация скандальных сведений о разведывательной деятельности США, перед своим побегом Сноуден специально сохранил данные в сетевых хранилищах по всему миру.

"Американскому правительству следует ежедневно молиться, чтобы со Сноуденом ничего не случилось, в противном случае весь объем данных будет обнародован, и для США это будет хуже ночного кошмара", — добавил Гринваль. Речь, в частности, идет о том, как именно работает программное обеспечение, позволяющие спецслужбам получать доступ к электронной информации граждан.