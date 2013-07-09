Три нардепа устроили ревизию николаевской милиции
Депутаты от «Батькивщины» начали инспекцию райотделов милиции и прокуратуры в Николаевской области
Народные депутаты из фракции «Батькивщина» прибыли в Николаевскую область, чтобы проинспектировать работу районных отделов милиции и прокуратуры, а также собрать жалобы местных жителей на милиционеров.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».
В инспекционную группу входят народные депутаты Андрей Парубий, Игорь Бриченко, Геннадий Москаль, которые планируют объехать райцентры Николаевской области, посетить районные управления МВД и прокуратуры и провести прием граждан по сбору жалоб на деяния или бездействие работников правоохранительных органов.
В частности, сегодня оппозиционеры планируют посетить райцентры Кривое Озеро, Первомайск, Арбузинка, Врадиевка.
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«Известно, что криминогенная ситуация в Николаевской области резко ухудшилась за последние годы. Эта ситуация, очевидно, вызвана несостоятельностью местной милиции навести надлежащий правопорядок в области. Вместо выполнения прямых обязанностей, УМВД Николаевской области занимается политическими расправами над сторонниками оппозиции», - сказал депутат Парубий.
По его словам, во время инспекции особое внимание депутаты будут обращать на убийства, изнасилования, нанесение тяжелых телесных повреждений, которые остаются нераскрытыми.
Кроме того, депутаты будут устраивать в райцентрах прием граждан. Они призывают местных жителей не бояться и сообщать все, что может указывать на преступления со стороны милиционеров. По результатам сбора жалоб будут оформлены депутатские запросы.
По информации депутата Москаля, инспекционная группа уже имеет в распоряжении список из двух десятков нераскрытых преступлений, совершенных на территории Николаевской области.
«Наше задание – собрать максимум информации по этим делам, получить новые факты и добиться раскрытия преступлений и наказания виновных», - отметил Парубий.