Три нардепа устроили ревизию николаевской милиции

Народные депутаты из фракции «Батькивщина» прибыли в Николаевскую область, чтобы проинспектировать работу районных отделов милиции и прокуратуры, а также собрать жалобы местных жителей на милиционеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

В инспекционную группу входят народные депутаты Андрей Парубий, Игорь Бриченко, Геннадий Москаль, которые планируют объехать райцентры Николаевской области, посетить районные управления МВД и прокуратуры и провести прием граждан по сбору жалоб на деяния или бездействие работников правоохранительных органов.

В частности, сегодня оппозиционеры планируют посетить райцентры Кривое Озеро, Первомайск, Арбузинка, Врадиевка.

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«Известно, что криминогенная ситуация в Николаевской области резко ухудшилась за последние годы. Эта ситуация, очевидно, вызвана несостоятельностью местной милиции навести надлежащий правопорядок в области. Вместо выполнения прямых обязанностей, УМВД Николаевской области занимается политическими расправами над сторонниками оппозиции», - сказал депутат Парубий.

По его словам, во время инспекции особое внимание депутаты будут обращать на убийства, изнасилования, нанесение тяжелых телесных повреждений, которые остаются нераскрытыми.

Кроме того, депутаты будут устраивать в райцентрах прием граждан. Они призывают местных жителей не бояться и сообщать все, что может указывать на преступления со стороны милиционеров. По результатам сбора жалоб будут оформлены депутатские запросы.

По информации депутата Москаля, инспекционная группа уже имеет в распоряжении список из двух десятков нераскрытых преступлений, совершенных на территории Николаевской области.

«Наше задание – собрать максимум информации по этим делам, получить новые факты и добиться раскрытия преступлений и наказания виновных», - отметил Парубий.