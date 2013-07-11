Польский депутат заявил, что ПР и КПУ не имели права писать письмо Сейму
Депутаты ВР от фракции Партии регионов и КПУ не имеют права обращаться к польскому Сейму с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом.
Такое мнение высказал депутат Сейма из правящей "Гражданской платформы" (РО) Мирон Сыч на дискуссии по вопросу принятия резолюции по Волынской трагедии, в которой принимали участие Вадим Колесниченко и другие представители ПР и КПУ.
Сыч напомнил своим польским коллегам, что Колесниченко был инициатором законопроекта о предоставлении русскому языку статуса регионального в Украине. Он также выразил убеждение, что украинские парламентарии не имели права писать письмо маршалку Сейма Еве Копач с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом, пока сами не сделали того же в Украине.
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«У вас есть большинство (в Верховной Раде - ред.). Как смеете обращаться к польскому Сейму, когда именно вы должны сделать это (признать Волынскую трагедию геноцидом - ред.) в Верховной Раде?», - спросил польский депутат у украинских коллег, пишет Wpolityce.pl.
Напомним, 150 народных депутатов Украины обратились с письмом к председателю Сейма Польши с просьбой признать события украинского-польского конфликта 1943 года геноцидом.