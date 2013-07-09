Оппозиция проигнорирует день рождения Януковича, журналисты обещают сюрприз

Книги, стихи и картины обещают подарить президенту Виктору Януковичу сегодня в день рождения его соратники из Партии регионов. «Обнять гаранта» они приедут в Крым, где глава государства отдыхает в государственной резиденции. Об этом пишет Радио Свобода.

Оппозиция же в день рождения Виктора Януковича ничего не планирует: ни поздравлений, ни акций протеста, отмечает депутат от «Батькивщины» Владимир Арьев.

«Людей, которые уничтожают государство, ни с чем поздравлять не хочется: ни с днем ​​рождения, ни с другими праздниками, - считает депутат. - В оппозиции не говорили, чтобы каким-то образом поздравлять Виктора Януковича, даже не поднималась эта тема вообще».

Журналисты, тем временем, обещают поздравить президента по-своему. Журналистка Татьяна Чорновил, которая в августе прошлого года прокралась на территорию президентской резиденции, отметила, что в настоящее время, как и Виктор Янукович, отдыхает в Крыму. И, среди прочего, побывала вблизи угодий на мысе Айя возле Севастополя, о чем хотела бы рассказать своим читателям. Говорит: там все грандиознее, чем в Межигорье.

«Представляете себе дом примерно на пять тысяч квадратов. Причем парадная дверь у него такая, что туда запросто въехали бы три бульдозера, поставленные друг на друга. Просто невероятные масштабы, и, как рассказали рабочие, строит это старший сын Януковича Александр. Он постоянно туда приезжает, руководит строительством », - рассказала Татьяна Чорновил.

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Предшественник Януковича Виктор Ющенко от своего окружения в день рождения получал чаще изделия народных мастеров: вышиванки, посуду, рушники, старинные сундуки, которых у политика - целая коллекция, вспоминает его пресс-секретарь Ирина Ванникова.

А вот родственники обычно дарят ему технику. «Виктор Ющенко любит и современные дивайсы. Вот, например, он пользуется IPad'ом, кроме того, ему нравится Iphone. Он удобен в использовании, поэтому семья обычно дарит технологические новинки, я бы сказала», - замечает Ванникова.

А среди подарков Леониду Кучме, вошедших в коллекцию «Подарки президентам Украины», хранящуюся в библиотеке Вернадского, можно увидеть оружие, календарь Майя и даже окаменевший рыбий скелет.