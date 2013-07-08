В Испании перевернулся пассажирский автобус: 9 погибших
13:29, 08 июля 2013Политика
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В центральной Испании разбился пассажирский автобус.
Его водитель не справился с управлением, автобус врезался в заградительный барьер и завалился на бок, сообщает РБК со ссылкой на издание El Pais.
В результате аварии, которая произошла в провинции Кастилия и Леон, погибли 9 человек, еще 15 получили травмы. Состояние пяти пассажиров оценивается как критическое. На вертолете они были доставлены в больницу города Авила.
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Пока нет информации, были ли среди пассажиров автобуса иностранные граждане.
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