В Испании перевернулся пассажирский автобус: 9 погибших

Его водитель не справился с управлением, автобус врезался в заградительный барьер и завалился на бок, сообщает РБК со ссылкой на издание El Pais.

В результате аварии, которая произошла в провинции Кастилия и Леон, погибли 9 человек, еще 15 получили травмы. Состояние пяти пассажиров оценивается как критическое. На вертолете они были доставлены в больницу города Авила.

По теме: Иномарка врезалась в экскурсионный автобус: есть погибший и раненые

Пока нет информации, были ли среди пассажиров автобуса иностранные граждане.