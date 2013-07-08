Иномарка врезалась в экскурсионный автобус: есть погибший и раненые

Во Львовской области во время столкновения автомобиля «Citroen Berlingo» с пассажирским автобусом «I-VAN», который следовал из города Трускавца на экскурсию, погиб водитель легкового автомобиля, травмы получили водитель и пассажирка автобуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июля в Дрогобычском районе области на автодороге «Стрый-Нижанковичи».

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Как отмечается в сообщении, водитель автомобиля «Citroen Berlingo» выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автобусом «I-VAN». Водитель автомобиля - 27-летний житель Дрогобычского района - погиб на месте происшествия. Еще два человека получили травмы.

«Водитель автобуса, 51-летний житель Трускавца, получил травму живота. За помощью к медикам также обратилась пассажирка автобуса, 40-летняя жительница Одессы. У нее - сотрясение головного мозга. Пострадавшие были госпитализированы», - сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

По факту ДТП проводится расследование.