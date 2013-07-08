За поваленный крест жертвам репрессий FEMENка получила статус беженца

Теперь украинке гарантирована административная и юридическая защита.

17 августа 2012 года в день суда над российской панк-группой Pussy Riot, г-жа Шевченко с помощью бензопилы спилила поклонный крест над Майданом Незалежности в знак солидарности с подсудимыми.

17 октября президент Украины Виктор Янукович на встрече с лидерами религиозных конфессий публично призвал министра МВД "сурово наказать" организаторов крестоповала, сообщает пресс-служба FEMEN.

Инна Шевченко покинула Украину на поезде, следовавшем в Париж через Варшаву.

Участниц Pussy Riot Марию Алехину, Надежду Толоконникову, а также Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам колонии по статье "хулиганство" за акцию в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Позже Екатерине Самуцевич заменили наказание на условное.

ВВС Украина