Яценюк: Если Тимошенко отпустят на операцию, ЕС согласится на ассоциацию

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил в интервью журналистам после встречи оппозиционных лидеров с послами ЕС, аккредитованными в Украине.

“Я думаю, что в том случае, если Юлия Владимировна получит возможность выехать и провести срочную операцию, которая ей нужна, это будет достаточным условием для того, чтобы Европейский Союз рассмотрел реальность подписания этого соглашения”, - сказал Яценюк.

При этом он напомнил, что правительство Германии делало официальное заявление по поводу готовности страны оказать Тимошенко необходимую медицинскую помощь.

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“Сейчас все находится в руках Януковича”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что существуют три юридических пути, как можно направить Тимошенко на лечение за границу. Первый: Государственная пенитенциарная служба должна обратиться в суд и получить соответствующее решение; второй — специальное решение Министерства юстиции и ГПтС относительно предоставления Тимошенко возможности получить медицинскую помощь за пределами Украины и третий - внесение изменений в законодательство.

В то же время Яценюк считает, что вносить изменения в законы не нужно, поскольку действующее законодательство позволяет принять решение об отправке Тимошенко на лечение за границу.

“Все упирается в один вопрос: политическая воля действующего Президента, и мы ожидаем его решение”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в Киеве министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Гидо Вестервелле заявил Президенту Украины Януковичу о готовности Германии принять на лечение экс-премьер-министра Тимошенко.

В то же время Вестервелле отказался сообщить, что именно ответил ему Президент Украины, посоветовав обратиться с этим вопросом к украинской стороне.

Отвечая на вопрос, сколько времени имеет Украина, чтобы определиться в отношении Тимошенко, чтобы Германия и другие страны Европейского Союза подписали с Украиной Соглашение об ассоциации, министр вновь повторил, что стороны сейчас находятся в процессе переговоров.

Он повторил, что для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина должна решить три блока вопросов. Первый блок касается реформирования законодательства в сфере юстиции, второй — изменения избирательного законодательства и третий блок — это сделать невозможным проявления выборочного правосудия.