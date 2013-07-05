Яценюк говорит, что во вторник начнет реализовывать идею Тимошенко
9 июля состоится первое заседание Национального круглого стола «Взаимопонимание ради европейского будущего», инициированного экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк журналистам после встречи оппозиционных лидеров с послами Евросоюза, аккредитованными в Украине.
Яценюк напомнил, что Тимошенко написала письмо о целесообразности созыва круглого стола. “Первый такой круглый стол, как предварительный, будет проводиться Центром Разумкова 9-го числа”, - сказал Яценюк.
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По словам Яценюка, потом такие круглые столы будут проводиться еще.
“Мы ожидаем и Президента Яунковича, и премьер-министра, и других представителей большинства для того, чтобы в течение ближайших двух месяцев наработать все законопроекты, необходимые для евроинтеграции”, - сказал Яценюк.