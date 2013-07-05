Азаров говорит, что «Мертвые души» - его настольная книга
15:18, 05 июля 2013Политика
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Азаров считает «Мертвые души» лучшим произведением для бюрократов всех времен и народов.
Азаров увлекается Гоголем
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает «Мертвые души» Николая Гоголя лучшим произведением для бюрократов всех времен и народов.
Как сообщает персональный сайт Азарова, об этом он заявил в интервью французскому изданию Le nouvel Economiste.
По словам Азарова, «Мертвые души» - это его настольная книга.
«Это лучшая книга для бюрократии всех времен и всех народов. Было бы полезно, чтобы ее перечитали все представители власти», - заявил Азаров.
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