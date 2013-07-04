От имени Кужель рассылают фальшивое письмо об уходе из политики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», она заявила: «От моего имени было распространено сообщение сомнительного содержания, в котором я якобы сообщаю о сложении мандата и окончании политической карьеры».

«Авторам и вдохновителям нового жанра в журналистике, которых, несомненно, следует искать по всем известному адресу, сообщаю: из политики не ухожу, в парламенте продолжаю по-прежнему работать в составе фракции «Батькивщина», - подчеркнула Кужель.

Она поблагодарила журналистов и информационные агентства, «которые, чувствуя провокацию, не разместили это фейковое сообщение в лентах новостей».

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«У нашей фракции, как и у всего народа Украины, еще много важных дел по строительству в нашем государстве европейской демократической страны. Свою миссию в политике буду считать выполненной в тот момент, когда криминал во власти будет считаться недопустимым, наличие политзаключенных станет печальным прошлым, а правительство, как и вся власть, будет служить людям», - сказала Кужель.