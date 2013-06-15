Яценюку, Соболеву, Тарасюку и Кужель выдали партбилеты «Батькивщины» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, вручал билеты первый заместитель председателя политсовета Александр Турчинов на сцене съезда.

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Он отметил, что эта церемония происходит по поручению председателя партии Юлии Тимошенко.

Перед вручением партийного билета Кужель Турчинов сказал: “Я хочу вручить партийный билет человеку, который принял решение вступить в ряды “Батькивщины” там, за решеткой, где вместе с нашим лидером проводила акцию протеста (в больнице в Харькове - УНИАН)”.

Также на съезде было обнародовано приветствие президента Европейской народной партии Вильфреда Мартенса: “Юлия остается настоящим лидером демократов, которая вдохновляет, мотивирует и которая всегда вместе с вами в своих мыслях и в сердце. Я восхищаюсь тем, что в это чрезвычайное время своей жизни она все-таки находит силы и мудрость, чтобы возглавить процесс объединения вместе с Арсением Яценюком”.

В приветствии отмечается, что ЕНП “решительно верит в европейское будущее Украины”.

“К сожалению, действующая власть и Президент Янукович пока еще не убедили нас, что они поддерживают европейские ценности. Среди этих примеров - политические преследования и политические узники. Я верю, что Украина сможет не потерять свой шанс на подписание Соглашения об ассоциации и что руководство страны выполнит требования Вильнюсского саммита”, - говорится в приветствии.

Также съезд поздравили партии “УДАР” и ВО “Свобода”.