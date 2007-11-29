В Киеве собирают подписи за перевыборы Черновецкого

Столичный БЮТ установил в городе 38 палаток для сбора подписей киевлян за проведение досрочных выборов Киевского городского председателя и Киевсовета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской парторганизации «ВО «Батькивщина».

Соответствующая заявка о проведении бессрочной акции, как сообщили в парторганизации, подана в Киевскую городскую государственную администрацию.

Акция началась со вчерашнего дня, 28 ноября. В центре города – на ул. Крещатик БЮТ установил 18 палаток, где любой из киевлян может подписаться под инициативой о проведении досрочных выборов. Кроме того, по две палатки установлены в каждом районе столицы.

Сегодня на сессии Киевсовета председатель фракции БЮТ в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА заявила о препятствовании со стороны представителей столичной власти в проведении акции, в частности, сегодня утром у стен мэрии активистами не давали возможности установить палатку и была применена к ним физическая сила.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября - в День свободы - БЮТ в Киевсовете заявил о начале сбора подписей киевлян за проведение досрочных выборов в Киевский городской совет и для перевыборов Киевского городского председателя.

Кроме того, депутаты от БЮТ призвали Верховную Раду немедленно создать следственную комиссию для изучения законности решений, принятых депутатами Киевсовета нынешнего созыва.