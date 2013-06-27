42% против 31%: украинцы выбирают между ЕС и Таможенным союзом (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» и социологической службой Центра Разумкова, обнародованные во время круглого стола «Оценки и прогнозы трансформации ЕС: стратегические приоритеты для Центрально-Восточной Европы и Украины».

В то же время за вступление Украины в Таможенный союз выступает 31% населения,13,5% считают, что Украине не стоит присоединяться ни к ЕС, ни к ТС.

«В отношении к интеграционному направлению Украины прослеживаются значительные возрастные отличия. Так, среди молодежи (18-29 лет) преобладает ориентация на вступление в ЕС – 54%, наименьшее количество сторонников вступления в Таможенный союз – 19%. В то же время среди граждан в возрасте 60 лет и более преобладает поддержка вступления в ТС с Россией, Беларусью, Казахстаном – 45%, меньше всего тех, кто поддерживает ЕС – 30%», - отмечается в исследовании.

Кроме того, эксперты подчеркнули существенные региональные отличия в вопросе интеграции. Так, вступление в ЕС больше всего поддерживают на Западе – 72% и в Центре – 49%. На Востоке и Юге страны традиционно больше сторонников вступления в Таможенный союз – 50% и 39,5% соответственно. Наибольшее количество тех, кто не мог определится с ответом, на Востоке – 15%.

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Больше всех вступление в ЕС поддерживают избиратели ВО «Свобода» - 71%, партии «УДАР» - 69,5% и ВО «Батькивщина» - 64%. Вступление в Таможенный союз как главное интеграционное направление поддерживают избиратели КПУ – 79,5% и Партии регионов (ПР) – 57%.

Исследование проведено с 17 по 20 мая 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах страны. Теоретическая погрешность - 2,3%