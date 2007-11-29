Чорновил пугает блокированием трибуны

Фракция Партии регионов не допустит пакетного голосования по должностям премьер-министра и председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

Он напомнил, что прошлого созыва демократическая коалиция пыталась провести пакетное голосование, но тогда Партия регионов не позволила это сделать, заблокировав парламентскую трибуну.

В случае очередной попытки, Т.ЧОРНОВИЛ обещает повторить блокирование трибуны.

В то же время он подтвердил готовность Партии регионов выдвинуть кандидатуру на должность вице-спикера, если будет окончательно понятно, что Партия регионов будет работать в оппозиции.

Он подчеркнул, что пока фамилия кандидата на должность вице-спикера не обсуждалась.