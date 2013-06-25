В Польше из-за фальшивой тревоги эвакуированы 2,5 тысячи человек

По данным польского Министерства внутренних дел, всего из нескольких десятков домов эвакуированы 2,5 тысячи человек, сообщает Радио Свобода.

Тревога поднялась после того, как в более двадцати польских учреждениях получили электронное письмо с информацией о подложенной в дом бомбу. По словам Мариуша Соколовского, представителя главной комендатуры полиции, правоохранители обязаны реагировать на такие сигналы, поэтому они решили эвакуировать людей.

Соколовский говорит, что сигналы об угрозе массовыми терактами оказались фальшивыми. На данный момент, говорит он, полиция, Агентство внутренней безопасности и Центральное бюро расследований ищут неизвестного злоумышленника, который рассылал письма о подложены бомбы.