Венгерский парламент эвакуировали из-за обнаруженной бомбы
20:38, 19 июня 2013Мир
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В венгерском парламенте нашли 100-килограмовую бомбу.
Находившиеся в парламенте Венгрии были эвакуированы / Фото: Dirk Beyer из Википедии
В парламенте Венгрии проводилась эвакуация после того, как в ходе проводившихся неподалеку земляных работ была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны, сообщает Росбалт.
"Северное крыло парламента и прилегающая к нему территория, включая Музей этнографии, были эвакуированы после того, как рабочие нашли бомбу", — заявил представитель вооруженных сил. Опасной находкой оказалась бомба советского производства весом около 100 кг.
В данный момент ведутся работы по ее обезвреживанию.
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