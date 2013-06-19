Венгерский парламент эвакуировали из-за обнаруженной бомбы

20:38, 19 июня 2013
Мир
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В венгерском парламенте нашли 100-килограмовую бомбу.

Парламент Венгрии / Фото: Dirk Beyer из Википедии

В парламенте Венгрии проводилась эвакуация после того, как в ходе проводившихся неподалеку земляных работ была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны, сообщает Росбалт.

"Северное крыло парламента и прилегающая к нему территория, включая Музей этнографии, были эвакуированы после того, как рабочие нашли бомбу", — заявил представитель вооруженных сил. Опасной находкой оказалась бомба советского производства весом около 100 кг.

В данный момент ведутся работы по ее обезвреживанию.

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