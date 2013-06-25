Львовский облсовет: польский сенат перечеркивает попытки примирения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении по поводу антиукраинских действий сената Республики Польша, которое приняли сегодня на сессионном заседании депутаты Львовского облсовета. „За” данное заявление проголосовали 77 депутатов.

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В заявлении, в частности, отмечается, что „Львовский облсовет с глубокой тревогой и справедливым возмущением воспринял информацию о принятии сенатом Республики Польша заявления по поводу 70-летия Волынских событий”.

„В последние годы было много сделано для того, чтобы наладить добрососедские отношения между украинским и польским народами. В частности, в местных советах Львовской области проводится работа по улучшению трансграничного сотрудничества, развитию экономических и культурных связей. Львовский городской совет единогласно принял решение о передаче "Польского дома" в долгосрочное пользование для обеспечения национального и культурного развития польского меньшинства. Во Львове открыт памятник интеллигенции, которая была уничтожена немецкими нацистами в 1941 году. Однако решение сената Республики Польша не способствует нашим добрососедским отношениям. Теперь фактически перечеркиваются попытки примирения в сложных вопросах исторического прошлого обоих народов, где украинцы никогда не выступали агрессорами или оккупантами”, - говорится в заявлении.

Областные депутаты отмечают, что „не может быть партнерства в межнациональных отношениях, если отрицается право другого народа иметь собственное национальное достоинство, собственную независимость и право на борьбу с оккупантами”.

„К сожалению, большинство представителей Сената, принимая такое заявление, фактически осквернили память погибших и поляков, и украинцев, имея целью получение сомнительного политического капитала”, - подчеркивают областные депутаты.

В заявлении отмечается, что "поляки хотят примирения и дружбы с украинцами". Однако текст заявления содержит явные признаки ксенофобии и шовинизма в отношении украинцев.

По мнению депутатов Львовщины, действия польских политиков формируют негативный имидж Украины в мире, наносят вред евроинтеграционным стремлениям украинцев.

„Решение сената, в котором польско-украинский конфликт очерчен как "этнические чистки с признаками геноцида", не отвечает исторической правде. Ведь геноцид предусматривает односторонние жертвы и агрессию. То есть польские политики говорят только о польских жертвах и не хотят учитывать тысячи убитых украинцев. Они отмечают антипольские акции УПА, но замалчивают уничтожение украинцев воинами Армии Краевой. В постановлении использована ничем необоснованная цифра – 100 тысяч польских жертв, что также является политической спекуляцией на памяти людей, погибших в конфликте. Применение термина "геноцид" к этим событиям неприемлемо, поскольку не отвечает юридическому определению, принятому ООН в 1948 году”, - говорится в заявлении.

Авторы заявления, кроме прочего, призывают должным образом почтить память украинцев, которые погибли от разных оккупационных режимов, в том числе польского. В частности, тех украинцев, которые погибли в результате действий подразделений Армии Краевой и Батальонов Хлопских, отметить годовщину трагических событий, связанных с депортацией украинцев из их этнических земель в 1944 - 1947 годах, уничтожение украинских сел на территории Холмщины, Надсянья и Лемкивщины в течение 1944-1945 годов. Предлагаем принятие Закона "О статусе депортированных украинцев", проведение парламентских слушаний по этой проблеме в 2013 году.

Польскую сторону призываем перейти от взаимных обвинений к конструктивному диалогу, приняв формулу прощаем и просим прощения и акцентировать внимание на праздновании дат и событий, когда украинцы и поляки помогали друг другу при защите своих общих интересов. Оставим прошлое Богу и продолжим диалог ради развития!”, - подчеркивают депутаты Львовского областного совета в своем заявлении.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Сенат Польши 55 голосами принял заявление по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии.

В заявлении среди прочего отмечены "преступления и жестокость, которыми они сопровождались, предоставлется этой акции характер этнической чистки, имеющей признаки геноцида". Против проголосовали 20 сенаторов, а еще 10 воздержались из всех 100 членов высшей палаты польского парламента.

На прошлой неделе против использования термина "геноцид" выступил экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий общественный комитет "Примирения между народами", который провел в Варшаве ряд встреч с польскими политиками, где были обсуждены вопросы, связанные с 70-й годовщиной Волынской трагедии.

** Волынская трагедия (пол. Rzeџ woіyсska, «Волынская резня») - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения осуществлены Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Краевой при участии польских батальонов шуцманшафта и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. В традиционной польской историографии тенденциозно воспринимается как этническая чистка исключительно польского населения; в украинской - как «действие в ответ на зверства поляков в отношении украинских гражданских.