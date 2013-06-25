Ивано-Франковский облсовет возмутило заявление Сената Польши

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ивано-Франковский облсовет принял сегодня, 25 июня, на втором пленарном заседании двадцать второй сессии.

«Ивано-Франковский областной совет и все сознательные украинцы с глубокой тревогой и справедливым возмущением восприняли информацию о принятии Сенатом Республики Польша заявления по поводу 70-летия Волынских событий, - говорится в заявлении. – Мы понимаем важность стратегического сотрудничества Украины и Республики Польша. В последние годы многое сделано для того, чтобы наладить добрососедские отношения между украинским и польским народами».

Однако, по мнению депутатов, решение польского Сената «не способствует нашим добрососедским отношениям». «Сейчас фактически перечеркиваются попытки примирения в сложных вопросах исторического прошлого обоих народов, где украинцы никогда не выступали в качестве агрессора или оккупанта, - отмечается в заявлении. – Не может быть партнерства в межнациональных отношениях, если отрицается право другого народа иметь собственное национальное достоинство, собственную независимость и право на борьбу с оккупантами. К сожалению, большинство представителей Сената, принимая такое заявление, фактически осквернили память погибших и поляков, и украинцев, имея целью получение сомнительного «политического капитала».

Депутаты облсовета считают, что текст польского заявления «содержит признаки ксенофобии и шовинизма относительно украинцев». «Действия отдельных польских политиков формируют негативный имидж Украины в мире, наносят вред евроинтеграционным устремлениям украинцев, - говорится в заявлении облсовета. – Решение Сената, в котором польско-украинский конфликт назван «этническими чистками с признаками геноцида» не соответствует исторической правде. Ведь геноцид предусматривает односторонних жертв и агрессии. То есть, польские политики говорят лишь о польских жертвах, и не хотят замечать тысяч убитых украинцев. Они отмечают антипольские акции УПА, но замалчивают уничтожение украинцев воинами Армии Краевой». Депутаты считают, что искусственное заострение дискуссий вокруг вопросов польско-украинского конфликта, которые уже получили политическую оценку руководства Украины и Польши в 2003 году, «играет на руку России, где происходит опасная реабилитация сталинизма». «Разговоры о «геноциде на Волыни», помимо прочего, имеют целью помешать распространению правды о Голодоморе как геноциде, унесшем жизни миллионов украинцев», констатируют авторы заявления.

Облсовет призывал «украинскую общественность дать оценку антиукраинским действиям, происходящим сегодня за пределами нашего государства, а также «пятой колонне», которой является нынешний господствующий режим, которому безразличные национальные интересы».

Облсовет предлагает принять Закон Украины «О статусе депортированных украинцев», провести парламентские слушания по этой проблеме в 2013 году.

«Польскую сторону призываем перейти от взаимных обвинений к конструктивному диалогу и акцентировать внимание на отмечании дат и событий, когда украинцы и поляки помогали друг другу во время защиты своих общих интересов», - сказано в документе.

«За» принятие этого решения проголосовали 72 депутата. Заявление будет направлено Верховной Раде Украины и Министерству иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Сенат Польши 55 голосами принял заявление по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии.

В заявлении, среди прочего, отмечено, что "преступления и жестокость, которыми они сопровождались, придают этой акции характер этнической чистки, имеющей признаки геноцида". Против проголосовали 20 сенаторов, а еще 10 воздержались из всех 100 членов высшей палаты польского парламента.

На минувшей неделе против применения термина "геноцид" выступил экс-президент Украины Леонид Кравчук, который возглавляет общественный комитет "Примирения между народами". Он провел в Варшаве ряд встреч с польскими политиками, на которых обсуждал вопросы отмечания 70-й годовщины Волынской трагедии.

*** Волынская трагедия (пол. Rzeź wołyńska, «Волынская резня») - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Краевой при участии польских батальонов шуцманшафта и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. В традиционной польской историографии тенденциозно воспринимается как этническая чистка исключительно польского населения; в украинской - как «ответные действия на зверства поляков в отношении украинских гражданских.