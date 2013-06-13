Мустафа Джемилев не дал милиции разрешения на осмотр своего дома

Это следует из видеокомментария начальника следственного управления крымского управления милиции Олега Кирилина, размещенного на сайте ГУ МВД в Крыму.

"Существует ряд проблемных вопросов по расследованию преступления. До настоящего времени следствие не располагает разрешением хозяина этого оружия на доступ к осмотру помещения, где оно ранее хранилось. Осмотреть жилье мы можем только либо с (его) письменного разрешения, либо закон предусматривает обращение в Верховную Раду Украины для получения соответствующего разрешения. Этот вопрос задавался хозяину помещения. На следующей неделе он обещает дать окончательный ответ: позволит ли он осмотреть помещение", - сказал Кирилин.

Как сообщал УНИАН, 32-летнего Хайсера Джемилева задержали 27 мая на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб местный житель 44-летний Февзи Эдемов - строитель, иногда помогавший семье лидера меджлиса. Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности.

Хайсер взял винтовку в доме своего отца, а тот купил ее еще в "бандитские" для Крыма 1990-е годы.

Киевский райсуд Симферополя 28 мая избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО сроком на 60 дней.

Адвокат в начале июня подал апелляцию. Апелляционный суд во второй декаде июня отказался изменить меру пресечения.

По словам Мустафы Джемилева, Хайсер в 2008 году лечил психическое расстройство в клинике Турции, а также пробовал марихуану.