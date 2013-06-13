Мустафа Джемилев не дал милиции разрешения на осмотр своего дома
Лидер Меджлиса крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев, чей сын Хайсер подозревается в убийстве друга семьи, пока не дал разрешения милиции на осмотр дома, где хранилась винтовка, из которой произведен выстрел.
Это следует из видеокомментария начальника следственного управления крымского управления милиции Олега Кирилина, размещенного на сайте ГУ МВД в Крыму.
"Существует ряд проблемных вопросов по расследованию преступления. До настоящего времени следствие не располагает разрешением хозяина этого оружия на доступ к осмотру помещения, где оно ранее хранилось. Осмотреть жилье мы можем только либо с (его) письменного разрешения, либо закон предусматривает обращение в Верховную Раду Украины для получения соответствующего разрешения. Этот вопрос задавался хозяину помещения. На следующей неделе он обещает дать окончательный ответ: позволит ли он осмотреть помещение", - сказал Кирилин.
Как сообщал УНИАН, 32-летнего Хайсера Джемилева задержали 27 мая на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб местный житель 44-летний Февзи Эдемов - строитель, иногда помогавший семье лидера меджлиса. Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности.
Хайсер взял винтовку в доме своего отца, а тот купил ее еще в "бандитские" для Крыма 1990-е годы.
Киевский райсуд Симферополя 28 мая избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО сроком на 60 дней.
Адвокат в начале июня подал апелляцию. Апелляционный суд во второй декаде июня отказался изменить меру пресечения.
По словам Мустафы Джемилева, Хайсер в 2008 году лечил психическое расстройство в клинике Турции, а также пробовал марихуану.