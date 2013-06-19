Янукович говорит, что Европа выдвинула 11 требований, и над ними работают

Украина работает над выполнением критериев Европейского Союза для подписания Соглашения об ассоциации, отмечает Президент Украины Виктор Янукович. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича.

«Процесс идет. Критерии те, которые выдвинуты были, там 11 позиций, над ними идет работа», - сказал В.Янукович на встрече с руководством Верховной Рады и главами парламентских фракций.

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Президент обратился к Председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой рассмотреть и до конца нынешней сессии принять все необходимые законы.