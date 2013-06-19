Янукович говорит, что Европа выдвинула 11 требований, и над ними работают
21:55, 19 июня 2013Политика
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Работа по выполнению Украиной критериев ЕС для подписания Соглашения об ассоциации продолжается.
Янукович заверил, что над евроинтеграционными критериям работают
Украина работает над выполнением критериев Европейского Союза для подписания Соглашения об ассоциации, отмечает Президент Украины Виктор Янукович. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича.
«Процесс идет. Критерии те, которые выдвинуты были, там 11 позиций, над ними идет работа», - сказал В.Янукович на встрече с руководством Верховной Рады и главами парламентских фракций.
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Президент обратился к Председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой рассмотреть и до конца нынешней сессии принять все необходимые законы.
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