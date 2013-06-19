Янукович говорит, что Украина не может согласиться на условие МВФ

Требования Международного валютного фонда относительно повышения цены на газ для населения являются неприемлемыми, подчеркивает Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом Янукович сказал на встрече с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций.

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«Те требования, которые выдвигает сегодня МВФ, они для нас неприемлемы. Это повышение уровня оплаты населением за газ. Мы не можем на это согласиться. Потому что это может иметь негативные социальные последствия для населения», - сказал Янукович.