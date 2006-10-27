Мороз выиграл суд у газеты ”Україна молода”

Шевченковский районный суд г. Киева 26 октября удовлетворил в полном объеме исковые требования председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА к газете „Україна молода”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, по словам представителя А.МОРОЗА в суде Ярослава РОМАНЧУКА, “суд признал сведения, распространенные в статьях Дмитрия ЛИХОВИЯ „Мороз у купальську ніч” и Ивана ЛЕОНОВА „Триста „Лимонів” до скрині Мороза?” неправдивыми и порочащими честь и достоинство истца. Суд обязал редакцию газеты „Україна молода” в месячный срок после вступления судебного решения в законную силу опубликовать опровержение”.

Я.РОМАНЧУК также отметил, что А.МОРОЗ отказался от своего права на материальную компенсацию за причиненный моральный ущерб.