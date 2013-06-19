Яценюк: будет ли оппозиция блокировать Раду - зависит от поведения ПР

Решение оппозиции о возможном дальнейшем блокировании работы Верховной Рады будет зависеть от действий Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, отвечая на вопрос журналистов, будет ли блокировать еще оппозиция работу ВР до 5 июля (последний день текущей сессии ВР).

“Все зависит от того, как дальше будет вести себя Партия регионов”, - сказал он.

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Кроме того, Яценюк отметил, что считает целесообразным, чтобы Президент выступил на закрытии сессии Верховной Рады Украины. “То есть, это на следующей пленарной неделе”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 и 7 июня оппозиционные фракции заблокировали трибуну ВР, требуя, чтобы Президент лично представил в парламенте ежегодное послание, текст которого в печатной форме был роздан депутатам.

Президент Янукович пригласил на встречу лидеров фракций парламента, которая состоялась сегодня в АП.

Лидеры «УДАРа» и «Свободы» Виталий Кличко и Олег Тягнибок не принимали участия в этой встрече.

В то же время по ее результатам лидер КПУ проинформировал, что Президент может выступить в ВР во время закрытия сессии парламента.