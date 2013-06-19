Встреча Януковича и председателей фракций ВР уже закончилась
Встреча Президента Украины Виктора Януковича с лидерами трех фракций парламента только что завершилась.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции КПУ Петр Симоненко, который только что вышел из здания Администрации Президента.
Он сообщил, что во время встречи Президент и руководители фракций высказали свои точки зрения и пожелания по поводу того, как улучшить работу парламента и на каких вопросах нужно сосредоточить внимание.
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“Ни о чем не договаривались, просто каждый высказал свою позицию”, - сказал Симоненко.
Симоненко отметил, что хотел бы ощутить результаты этой встречи. “Если в Верховной Раде будет действительно работа направлена на то, чтобы принимать законы для народа Украины, тогда и будет результат этой встречи”, - сказал лидер КПУ.
Также на вопрос журналистов, давал ли Президент участникам встречи какие-то установки, Симоненко ответил, что ему лично не давал.