Нардепы уже собираются у администрации Януковича
14:29, 19 июня 2013Политика
1056 0
Возле АП собираются народные депутаты из фракций «Батькивщины» и Партии регионов для участия во встрече с Януковичем.
Депутаты ждут встречи с президентом / Фото: сайт Президента
У здания Администрации Президента Украины на улице Банковой начинают собираться народные депутаты от фракции “Батькивщина”, а также представители Партии регионов.
По теме: В ПР считают, что оппозиция подливает масла в огонь, отказывая Януковичу
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, у входа в Администрацию Президента собралось 5-6 депутатов от “Батькивщины”, которые отметили, что приехали первыми и ожидают остальные фракции.
Как сообщал УНИАН, сегодня, в 14.30 в АП состоится встреча руководства парламента и лидеров фракций с Президентом Украины Виктором Януковичем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter