Нардепы уже собираются у администрации Януковича

У здания Администрации Президента Украины на улице Банковой начинают собираться народные депутаты от фракции “Батькивщина”, а также представители Партии регионов.

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Как передает корреспондент УНИАН, в частности, у входа в Администрацию Президента собралось 5-6 депутатов от “Батькивщины”, которые отметили, что приехали первыми и ожидают остальные фракции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в 14.30 в АП состоится встреча руководства парламента и лидеров фракций с Президентом Украины Виктором Януковичем.