В ПР считают, что оппозиция подливает масла в огонь, отказывая Януковичу

Представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Юрий Мирошниченко (фракция Партии регионов) считает, что оппозиция, отказываясь от встречи с Президентом Виктором Януковичем, теряет шанс для урегулирования противоречий, существующих в парламенте.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мирошниченко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос по поводу того, что две фракции - “УДАР” и “Свобода” - отказываются идти сегодня на встречу с Президентом Украины. Он отметил: “Я абсолютно убежден, что оппозиция таким поведением теряет шанс для решения тех противоречий, которые возникают в парламенте, где бы Президент мог выступить арбитром и гарантом собственно той политической стабильности, которая нам необходима для преодоления кризиса”.

Мирошниченко выразил надежду, что “господин Яценюк будет участником этой встречи”. Он выразил удивление по поводу того, что “коллеги из оппозиции сами инициировали общение с Президентом, а в последний момент изменили свою позицию”. “Нам досадно, но вместе с тем Президент Украины всегда готов к общению и интересы страны должны быть выше, чем личные амбиции. Мы надеемся, что результатом этой встречи будет оживление работы парламента и более консолидированные решение в интересах граждан Украины в разрешении экономических и социальных вопросов”, - сказал Мирошниченко.