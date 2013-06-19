Милиционер говорит, что Сницарчук просила ее побить и раскачивала боевую машину

Об этом она написала в Facebook.

"С высказываний" регионалки ", которая входит в комитет по вопросам свободы слова и ВСК по расследованию инцидента 18 мая, я поняла, что ей ментально ближе судимые люди, чем журналисты (" Румын "- условно судим, один из его приспешников - трижды судимый ).

Я ни в коем случае не претендую на ментальную близость с этой дамой. Но слушать "вживую" на заседаниях ВСК ее сентенции - у меня не хватает времени и вдохновения ", - пишет Сницарчук.

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"Я не знаю, как поступить с посещениями ВСК. С одной стороны, за создание такой комиссии выступали неплохие люди. А с другой - ни одна ВСК в Раде, если я не ошибаюсь, не может похвастаться какими-то адекватными и действительно важными выводами. Наконец, большинство времени конкретно в этой ВСК однако посвящают вопросу БРДМ, которого я, к счастью, в тот день не видела, только потом - в видеозаписях. А то бы - уверена - мне бы приписали и этот броневичок. Почему уверена? Потому что ознакомлена с материалами дела. Среди 200 свидетельств милиционеров «под копирку» - нашелся один исключительный, который показал, что именно я ... расшатывала! .. БРДМ! и еще ... просила! ... милиционеров! .. побить! .. меня. Я еще не отошла от осознания, что могу одной левой разбрасывать несколько боксеров, а, оказывается, уже кто-то «видел» как «раскачиваю» боевую махину, приглашая милицию к бою, - возмущается Сницарчук.

"Участвовать в этом всем маразме и апогее бреда - нет никакого желания ", - говорит журналистка.

Как сообщал УНИАН, 18 мая, во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах в кровь избили журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя.

Это происходило на глазах правоохранителей, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью. Также представители милиции не воспользовались фото и видеоматериалами, чтобы оперативно задержать нападавших.

Как известно, Шевченковским райуправлением милиции в связи с событиями 18 мая в центре Киева расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство) и ч. 1 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).