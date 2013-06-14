К Тимошенко завтра приедут Кокс и Квасневский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

“Вы знаете, что завтра приезжают Кокс с Квасневским. Встреча пройдет в плановом режиме”, - сказал Колпащиков.

Он отметил, что встреча с членами мониторинговой миссии Европарламента пройдет не в рамках краткосрочного свидания, поэтому в этом месяце экс-премьер еще будет иметь право на четырехчасовое краткосрочное свидание.

Как сообщал УНИАН, бывший Президент Польши Квасневский и экс-президент Европарламента Кокс стали наблюдателями от Европарламента за судебными процессами над Тимошенко и начали работу 11 июня 2012 года.

В последний раз они приезжали в Украину в конце мая.