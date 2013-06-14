«Батькивщина» требует объяснить, что происходит с Тимошенко

В пресс-службе партии «Батькивщина» требуют от представителей Государственной пенитенциарной службы Украины дать объяснение относительно причин недопуска адвоката Николая Титаренко в больницу к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии.

«Только что представитель Качановской колонии устно сообщил Николаю Титаренко, что Юлия Тимошенко якобы отказалась от встречи с защитниками. Он также отказался предоставить какие-либо дополнительные объяснения», - говорится в сообщении пресс-службы партии «Батькивщина».

«За два года незаконного заключения Юлии Тимошенко она ни разу не отказывалась ни от встреч со своими защитниками, ни от встреч с родственниками и соратниками. Такие действия пенитенциарной службы свидетельствуют о том, что тюремщики что-то скрывают», - говорится в заявлении.

В «Батькивщине» добавили, что «последний раз таким же способом, с теми же абсурдными и нелогичными объяснениями тюремщики не допускали защитников к Тимошенко 23-24 апреля 2012 года, через два дня после того, как к Юлии Тимошенко было применено насилие».

В партии требуют от ГПтС объяснить, что происходит с Тимошенко и почему к ней не допускают защитников.

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что к экс-премьеру не пустили ее адвоката Титаренко.

“Он должен был к ней сегодня попасть, но его не допустили с абсолютно дебильной формулировкой, что она не хочет его видеть. Это адвокат по некоторым делам, в том числе он был адвокатом по газовому делу”, - сказал Власенко.

Защитник выразил обеспокоенность в связи с ситуацией и отметил, что в последний раз такое случалось, когда к Тимошенко была применена физическая сила.