Власенко: К Тимошенко не пустили адвоката - «с дебильной формулировкой»
15:47, 14 июня 2013Политика
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К Тимошенко не пустили адвоката Титаренко, заявляет Власенко
Титаренко не смог попасть к Тимошенко
К экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, сегодня не пустили ее адвоката Николая Титаренко.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.
“Он должен был к ней сегодня попасть, но его не допустили с абсолютно дебильной формулировкой, что она не хочет его видеть. Это адвокат по некоторым делам, в том числе он был адвокатом по газовому делу”, - сказал Власенко.
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Защитник выразил обеспокоенность ситуацией и отметил, что в последний раз такое приходилось, когда к Тимошенко была применена физическая сила.
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