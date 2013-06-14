Власенко: К Тимошенко не пустили адвоката - «с дебильной формулировкой»

К экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, сегодня не пустили ее адвоката Николая Титаренко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

“Он должен был к ней сегодня попасть, но его не допустили с абсолютно дебильной формулировкой, что она не хочет его видеть. Это адвокат по некоторым делам, в том числе он был адвокатом по газовому делу”, - сказал Власенко.

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Защитник выразил обеспокоенность ситуацией и отметил, что в последний раз такое приходилось, когда к Тимошенко была применена физическая сила.