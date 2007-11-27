Ющенко: очень важно, чтобы в Верховной Раде был найден компромисс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО собирается завтра встретиться с народными депутатами от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, сегодня на одной из встреч в Алчевске Луганской области В.ЮЩЕНКО сказал, что, очевидно, он завтра встретится с депутатами от этой фракции.

Как передает корреспондента УНИАН, В.ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции в Алчевске, что выслушает все претензии депутатов, которые не подписали соглашение о создании коалиции.

Он пообещал, что под коалиционным соглашением будут стоять подписи всех депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

По его мнению, к началу работы коалиции должны быть урегулированы все принципы и основы ее деятельности.

По словам главы государства, очень важно, чтобы в Верховной Раде был найден компромисс, поскольку перед ней стоит задача рассмотреть 13 важных законов, в том числе и закон об императивном мандате.

В.ЮЩЕНКО отметил, что по результатам выборов ни одна политическая сила в парламенте не может самостоятельно решить “ни судьбу парламента, ни судьбу правительства, и поэтому нужно провести ряд консультаций, во многих случаях вести активный диалог”.

Он отметил, что приложит все усилия, чтобы в ВР не было противостояния между политическими силами.

Как сообщал УНИАН, соглашение о создании коалиции до сих пор не подписали семь депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона”: Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ.