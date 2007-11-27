Ющенко: Еханурова купить нельзя

Комментируя на пресс-конференции в Алчевске факты подкупа депутатов, Виктор Ющенко заявил, что такими фактами должна заниматься Генпрокуратура. Президент также отметил, что хочет, чтобы таких фактов не было, передает корреспондент Cxid.info. В частности, Виктор Ющенко заявил, что Юрия Еханурова купить нельзя. "Его нельзя было купить даже в более тяжелые времена", - сказал Президент. Заканчивая тему, Глава государства отметил, что купить 1-2 депутатов – этого достаточно лишь, чтобы поломать демократическую коалицию, но недостаточно, чтобы образовать новую. "Даже если купить 20 депутатов – этого не хватит, - уверен Виктор Ющенко. Также Президент заявил, что он бы не хотел, чтобы в Верховной Раде была коалиция против кого-то, политические силы должны видеть друг друга партнерами.

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