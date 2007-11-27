ГПУ: в сообщениях Рудьковского о терактах нет состава преступления

Генеральная прокуратура, изучив материалы, предоставленные СБУ, отказала в возбуждении уголовного дела в отношении и.о. министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО за предоставление неправдивой информации о подготовке терактов в Секретариате Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«В возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия состава преступления», - сказал он, отметив при этом, что Н.РУДЬКОВСКИЙ объяснил, что пользовался Интернетом, где на одном из сайтов он получил информацию о подготовке терактов, и, исходя из этого, принял решение поставить об этом в известность соответствующие службы для предотвращения незаконных проявлений.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября этого года Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил в эфире “5 канала” о якобы подготовке Секретариатом Президента Украины масштабной катастрофы с человеческими жертвами. По его словам, он обратился в Службу безопасности Украины с требованием принять соответствующие меры.

13 сентября пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что Служба безопасности самым тщательным образом проанализировала заявления, которые озвучил Н.РУДЬКОВСКИЙ, и не нашла им подтверждения.

14 сентября СБУ обратилась в Генпрокуратуру с представлением о возбуждении уголовного дела в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за распространение заведомо неправдивой информации о терактах.