Ехануров считает программу БЮТ опасной для страны

«Блок "Наша Украина – Народная Самооборона" взял на себя обязательство создать коалицию с БЮТ. Подчеркиваю: создать коалицию. А не взять к исполнению программу Блока Тимошенко», - отметил член Блока НУНС, первый заместитель председателя партии «Наша Украина» Юрий Ехануров.

«Мы не будем отступать от своих предыдущих заявлений. Но наступило время воплощать их в жизнь. И делать это нужно ответственно», - подчеркнул он.

Он напомнил, что, во-первых, блок образуют две силы и каждая из них имеет право настаивать на принципиальных для нее моментах. «Во-вторых, мы имеем два текста относительно сотрудничества с БЮТ. Один был подписан до выборов. Второй парафирован после выборов. В них есть существенные отличия. Во втором тексте появились положения из предвыборной Программы БЮТ, которые опасны для страны. Это касается, в частности, положений о возвращении долгов Сбербанка за два года, об отмене призыва и налога на добавленную стоимость», - цитирует Еханурова сайт НУ-НС.

«Тезисы о возвращении долгов Сбербанка предложили БЮТ политтехнологи, а не профессиональные экономисты, - убежден первый заместитель председателя партии «Наша Украина». - Так же, как и положение об отмене НДС, немедленный переход на профессиональную армию и другие. Возможно, это прибавило голоса БЮТ. Но, вместе с этим поставило под вопрос профессиональную репутацию его лидеров».

«Первые замечания к Соглашению были подготовлены мной еще 30 октября. Я их направил рабочей группе по доработке проекта Соглашения. Тот вариант проекта Соглашения, что я получил, как и другие члены фракции, лишь 23 ноября меня не устраивает. В нем учтены лишь два замечания — относительно армии и избирательного барьера, - подчеркнул он.

Еще раз отмечаю, мои замечания, это — не личная прихоть, а принципиальные вопросы. От их решения зависит состояние украинской экономики, благосостояние нашего народа и инвестиционный имидж нашей страны. Потому я буду настаивать, чтобы каждое положение Соглашения было сверено и согласовано».