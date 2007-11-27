Зварич пророчит неподписантам «смерть»

Член политсовета "Нашей Украины" Роман Зварыч считает, что отказ от демократической коалиции станет публичной смертью для неподписантов.

"Это неприемлемая ситуация, когда семеро человек держат в заложниках партию, парламент, народ и в конце концов президента", - сказал Зварыч во вторник перед началом политсовета партии.

По его словам, он пытается убеждать неподписантов, в частности Юрия Еханурова.

"Я напоминаю ему, что много пунктов соглашения вошли в нее с работы правительства Еханурова", - сказал депутат.

"Но скажу откровенно, когда я слушаю те замечания, где-то глубоко в душе есть ощущение, что когда кто-то говорит о соглашении, то имеет в виду широкую коалицию", - добавил он.

На вопрос, что количество неподписантов может увеличиться до 19 человек, как об этом говорил Игорь Криль, Зварыч высказал сомнение, что это произойдет.

"Не думаю, что они хотят стать политическими самоубийцами. Вы можете проследить по характеру сообщений в прессе, как относятся к таким колебаниям. Это будет политическая смерть", - сказал он.

Украинская правда