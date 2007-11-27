Политсовет НСНУ начался без кворума

Политсовет "Народного союза "Наша Украина" начал свою работу невзирая на отсутствие кворума на заседании. Лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО сообщил, что на заседании зарегистрировались 74 члена совета, тогда как для кворума нужно участие 99 членов совета. Кроме того, присутствует 6 членов совета, но они не регистрируются, добавил КИРИЛЕНКО.

Сегодня Политсовет партии “Народный Союз Наша Украина” не будет принимать никаких кадровых решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, сегодня главный вопрос для партии – создание демократической коалиции, и поэтому сейчас основная работа направлена на его решение.

На вопрос, каким образом члены НСНУ планируют убедить 7 депутатов, которые не поставили свои подписи под соглашением о создании демократической коалиции, подписать этот документ, В.КИРИЛЕНКО ответил: «Путем убеждения».

По его словам, все, кто имеет собственную позицию, могли прийти сегодня на заседание Политсовета и высказать ее. «Все, кто имеет действительную позицию, готовы принять участие в открытом публичном обсуждении», - сказал В.КИРИЛЕНКО, выразив сожаление, что не все члены Политсовета пришли на сегодняшнее заседание.

По его словам, открытая публичная дискуссия по проблемным вопросам является демократической традицией, которая сложилась в партии.

«Мы хотим слышать оппонентов и открыты к дискуссии. Если кто-то за широкую коалицию, пусть убедит членов политсовета, активистов, сторонников партии и избирателей, если такое возможно. Если просто отсутствует публичная позиция, и она выливается просто в позицию саботажа, в частности, руководящих органов партии, то это контрпродуктивный путь», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее член НСНУ Александр ТРЕТЬЯКОВ высказал мнение, что заседание Политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» сегодня может не состояться. По его словам, это связано с отсутствием кворума. По состоянию на 12.22 из 196 членов Политсовета партии зарегистрировалось менее 50 человек.

Соглашение о создании коалиции до сих пор не подписали семь депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона”: Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ.