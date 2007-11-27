Суркис жалуется на “преступную бездеятельность должностных лиц”

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС в очередной раз отмечает хроническое невыполнение законодательных решений по подготовке к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом он заявил сегодня в своем выступлении перед участниками международной конференции «Европейские стандарты права в сфере спорта и их введение в украинское законодательство в свете подготовки к финалу Евро-2012», текст которого размещен на официальном сайте ФФУ.

В частности, по словам Г.СУРКИСА, происходит «беспрецедентная в мировой юридической практике ситуация, когда хронически не выполняются уже принятые нормативно-правовые акты, призванные способствовать качественной организации подготовки к турниру”. В этом контексте президент ФФУ отметил, что он неоднократно обращал на это внимание во время заседаний Координационного совета и Оргкомитета по подготовке к проведению Евро-2012, предлагая разработать правовые механизмы применения более жестких санкций по отношению к нарушителям исполнительной дисциплины и служебной этики.

«Реализация общенационального проекта, каким подавляющее большинство населения страны считает финальный турнир чемпионата Европы, до сих пор не обеспечена стопроцентными гарантиями получения соответствующих результатов, несмотря на принятый Верховной Радой и подписанный главой государства закон Украины о подготовке к Евро-2012, целевые Указы Президента от 31 августа и 24 октября 2007 года, ряд постановлений правительства и решений Координационного совета и Оргкомитета”, - подчеркнул Г.СУРКИС.

В этом контексте президент ФФУ призвал профессиональную аудиторию предложить пути обеспечения национального интереса и его защиты от “преступной бездеятельности отдельных должностных лиц”.

Инициаторами международной конференции выступили ФФУ и Институт законодательства Верховной Рады Украины при финансовой поддержке Европейского Союза.