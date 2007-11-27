НУ-НС не может собрать политсовет

Заседание Политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» сегодня может не состояться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член партии НСНУ Александр ТРЕТЬЯКОВ.

По его словам, это связано с тем, что по состоянию на 12.22 нету кворума членов Политсовета НСНУ. На данный момент из 196 членов Политсовета партии зарегистрировались меньше 50 человек.

А.ТРЕТЬЯКОВ также отметил, что если сегодня не состоится заседание Политсовета, то необходимо будет созывать съезд партии.

Как сообщал УНИАН, заседание Политсовета должно было начаться в 12.00. Предусматривалось рассмотреть вопрос относительно создания коалиции и создания единной партии на основе блока НУ-НС и подвести итоги досрочных выборов к ВР.