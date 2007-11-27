Горбулин возглавил Институт проблем национальной безопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом №1150/2007 от 27 ноября назначил Владимира ГОРБУЛИНА директором Института проблем национальной безопасности.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента Украины.

В.ГОРБУЛИН до этого времени возглавлял Институт проблем национальной безопасности на общественных началах.

Как сообщал УНИАН, В.Ющенко 26 ноября подписал указ об освобождении В.ГОРБУЛИНА от должности советника Президента Украины. В.ГОРБУЛИН был советником Президента с октября 2006 года.