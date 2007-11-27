В НУ-НС допускают Януковича-спикера

Депутат от блока "Наша Украина – Народная самооборона" Ксения Ляпина не исключает, что спикером Верховной Рады 6 созыва может стать не представитель этого блока.

Отвечая в эфире Радио "Свобода" в понедельник на вопрос, кто может быть спикером, если не глава Политсовета НУ-НС Вячеслав Кириленко, она сказала:

"Очень сложно спрогнозировать: от (лидера Партии регионов, премьера Виктора) Януковича до любой другой кандидатуры. Ну, если Янукович остается премьером, то это может быть и (Раиса) Богатырева, и кто угодно".

"Кто сказал, что это обязательно будет представитель "НУ"? Почему-то все время муссируют идею, что это будет (уволенный в понедельник с должности секретаря СНБО Иван) Плющ. Эта идея, на самом деле, абсолютно не имеет никаких подтверждений", - добавила Ляпина.

На предположение ведущего, что Янукович может, оставаясь исполняющим обязанности премьера, как депутат избраться и на главу парламента, она ответила:

"Мы еще это не рассматривали, но чисто гипотетически это возможно, поскольку он является депутатом, а никто не написал в Конституции, что запрещено депутату, который одновременно выполняет функции министра или премьера, еще и избираться в руководство ВР".

На слова же журналиста, что он "если б был Януковичем – главой правительства и ВР, – инициировал бы проведения конституционных изменений о том, чтобы парламент избирал президента...", Ляпина сказала: "В частности... Почему Вы исключаете эту возможность?"

"Я считаю, что сегодняшняя ситуация, когда Регионы делают вид, что они, знаете ли, в "овечьей" шкуре когда был волк, что они такие хорошие, добрые, на самом деле через эту шкуру все время прорываются их истинные намерения", - отметила "нашеукраинка".

По ее мнению, "истинные намерения фракции Регионов" состоят в том, что им "очень хочется создать ситуацию, чтобы фракция НУНС раскололась в каком-то виде, чтобы тогда определенные люди приползли..."

В то же время, на просьбу прокомментировать роль главы секретариата президента Виктора Балоги в заминке с формированием коалиции между БЮТ и НУ-НС и внутренние конфликты с ним, вынесены на публику Борисом Тарасюком и Юрием Луценко, Ляпина отметила, что "было много достаточно таких заявлениям разных".

"Но я не слышала ни разу от Балоги каких-либо конкретных заявлений по фамилиям и какой-то его отдельной позиции по поводу коалиции. Ни разу не слышала. Поэтому, действуя в элементах "не под одеялом", а публичной логики, я не считаю его противником коалиции", - подчеркнула она, добавив, что хотела бы, чтобы "Балога вышел и сказал, какова его позиция", открыто, например – на Политсовете блока.

Украинская правда