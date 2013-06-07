Луценко: У единого кандидата от оппозиции должен быть рейтинг не менее 30%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после завершения судебного заседания в Киево-Святошинском районном суде Киевской области, который рассматривает его жалобу на неоткрытие Генпрокуратурой производства против должностных лиц, которые выносили решение о его задержании и аресте в декабре 2010 года.

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“У меня такое впечатление, что власть чувствует полную безнаказанность и самоуверенность. Ответом на это может быть одно: известный кандидат от оппозиции со стартовым рейтингом в 30%. Тогда, простите, менты начнут сачковать, чиновники сливать информацию, олигархи класть яйца во все корзины, и тогда у народа будет возможность избрать новую власть”, - сказал Луценко.