ДТЭК планирует привлечь на шельф крупную мировую компанию

Об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН о планах ДТЭК в реализации проекта Vanco Ukraine по разработке Прикерченского нефтегазоносного участка, сообщил исполнительный директор ДТЭК Юрий Рыженков.

«Для начала нам нужно подписать мировое соглашение с правительством Украины. После того, как это мировое соглашение будет подписано, мы будем смотреть на развитие этого бизнеса, и здесь, я думаю, мы будем искать сильного партнера, который помог бы нам вместе развивать этот бизнес. Мы будем смотреть на всех возможных партнеров, которые есть. Естественно мы будем смотреть на такие мировые имена, которые имеют опыт добычи на морском шельфе. Это достаточно непростое занятие, и здесь идти просто с нуля достаточно сложно», - сказал он.

По словам Рыженкова, на данный момент перед компанией стоит задача пройти все формальности и добиться того, чтобы решение Стокгольмского арбитража, который в конце декабря 2012 года утвердил мировое соглашение между Vanco и государством Украина, был признан правительством Украины.

«У нас сейчас задача - закончить формальности, для того, чтобы приступить к первому этапу — исследование. После этого можно будет говорить о дальнейшем», - отметил исполнительный директор ДТЭК.

***

Как ранее сообщал УНИАН, в конце января 2013 года комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение крупнейшему энергохолдингу Украины «ДТЭК» на приобретение компании Vanco Ukraine (Британские Виргинские острова). По данным комиссии, соглашение о покупке «ДТЭК» контрольного пакета акций Vanco Ukraine подписано 27 ноября 2012 года.

30 января 2013 года министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков сообщил журналистам, что Стокгольмский арбитраж в конце декабря 2012 года утвердил мировое соглашение между Vanco и государством Украина, отметив, что в процессе заключения данного соглашения никаких переуступок прав и обязанностей не было.

В феврале 2013 года Кабинет министров возобновил действие соглашения о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, с компанией Vanco.

В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".