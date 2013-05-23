СМИ: «Фронт змин» и «Батькивщина» хотят объединиться до июня
Вчера лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк объявил о скором объединении возглавляемой им партии "Фронт змин" с партией "Батькивщина", в которой он может занять один из руководящих постов.
Съезды политических сил намечены на июнь. Лидеры других партий объединенной оппозиции, обещавшие перед парламентскими выборами пополнить ряды "Батькивщины", пока не спешат выполнять договоренности, сообщает Коммерсант-Украина.
О согласовании "базовых вопросов" объединения "Фронта змин" с партией "Батькивщина" Арсений Яценюк объявил журналистам в перерыве вчерашнего заседания Верховной рады. "Объединению ничто не мешает, наоборот — идет очень продуктивный рабочий процесс, и он обязательно в ближайшее время завершится объединением",— заявил Яценюк.
Он добавил, что недавно получил письмо от главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, в котором были согласованы "все базовые вопросы" будущего слияния.
Напомним, обещание объединить партии лидеры семи политических сил ("Батькивщина", "Фронт змин", "Народная самооборона", "Реформы и порядок", "За Украину!", Народный рух Украины и "Гражданская позиция") дали накануне парламентских выборов 2012 года, когда объявили о создании объединенной оппозиции "Батькивщина". А лидер партии "Реформы и порядок" (ПРП) народный депутат Сергей Соболев даже подписал с первым заместителем главы партии "Батькивщина" Александром Турчиновым отдельное соглашение о проведении совместного объединительного съезда двух партий после прошлогодних парламентских выборов.
"Переговоры (об объединении "Фронта змин" и "Батькивщины".— ред.) находятся на завершающей стадии. Мы готовим съезд "Батькивщины", на базе которой состоится объединение",— поделился с подробностями заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Пашинский.— Вероятнее всего, мы завершим этот процесс в июне". По его словам, на данный момент "осталось согласовать ряд юридических и организационно-правовых вопросов". "Политическая договоренность должна быть легализована путем организационно-правового решения съезда,— заявил господин Пашинский.— Наиболее вероятный вариант — проведение ликвидационного съезда ("Фронта змин".— ред.) и рекомендация членам партии вступить в ряды "Батькивщины"".