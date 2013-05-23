СМИ: «Фронт змин» и «Батькивщина» хотят объединиться до июня

Съезды политических сил намечены на июнь. Лидеры других партий объединенной оппозиции, обещавшие перед парламентскими выборами пополнить ряды "Батькивщины", пока не спешат выполнять договоренности, сообщает Коммерсант-Украина.

О согласовании "базовых вопросов" объединения "Фронта змин" с партией "Батькивщина" Арсений Яценюк объявил журналистам в перерыве вчерашнего заседания Верховной рады. "Объединению ничто не мешает, наоборот — идет очень продуктивный рабочий процесс, и он обязательно в ближайшее время завершится объединением",— заявил Яценюк.

Он добавил, что недавно получил письмо от главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, в котором были согласованы "все базовые вопросы" будущего слияния.

Напомним, обещание объединить партии лидеры семи политических сил ("Батькивщина", "Фронт змин", "Народная самооборона", "Реформы и порядок", "За Украину!", Народный рух Украины и "Гражданская позиция") дали накануне парламентских выборов 2012 года, когда объявили о создании объединенной оппозиции "Батькивщина". А лидер партии "Реформы и порядок" (ПРП) народный депутат Сергей Соболев даже подписал с первым заместителем главы партии "Батькивщина" Александром Турчиновым отдельное соглашение о проведении совместного объединительного съезда двух партий после прошлогодних парламентских выборов.

"Переговоры (об объединении "Фронта змин" и "Батькивщины".— ред.) находятся на завершающей стадии. Мы готовим съезд "Батькивщины", на базе которой состоится объединение",— поделился с подробностями заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Пашинский.— Вероятнее всего, мы завершим этот процесс в июне". По его словам, на данный момент "осталось согласовать ряд юридических и организационно-правовых вопросов". "Политическая договоренность должна быть легализована путем организационно-правового решения съезда,— заявил господин Пашинский.— Наиболее вероятный вариант — проведение ликвидационного съезда ("Фронта змин".— ред.) и рекомендация членам партии вступить в ряды "Батькивщины"".